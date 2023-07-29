Diego Rossi'ye Süper Lig'den talip çıktı

Fenerbahçeli Diego Rossi'ye Ankaragücü talip oldu.

Diego Rossi'ye Süper Lig'den talip çıktı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fenerbahçe'deki akıbeti belirsizliğini koruyan Diego Rossi için sürpriz bir yerden açıklama geldi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Uruguaylı futbolcunun transferini açıkladı.

"Fırsat transferi olursa Diego Rossi'yi isterim" diyen Ankaragücü'nün teknik direktörü, 25 yaşındaki futbolcunun başka bir kulübe transfer olacağını açıkladı.

Diego Rossi gibi İstanbul takımlarından çıkacak oyuncuların maaşlarının çok yüksek olduğunu belirten Kafkas, "Bizim o maaş baremini karşılayacak durumumuz yok. Belki bir kısmını orası öderse bir kısmını biz ödersek ancak o zaman olabilir" şeklinde konuştu.

Diego Rossi, 2022-23 sezonunda toplam 51 maça çıkıp 4 gol, 11 asistlik skor katkısı vermişti. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon başında beş buçuk milyon Euro'ya oyuncunun bonservisini almıştı.

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