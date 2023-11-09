Dijital cihazlar çocukların göz sağlığını tehdit ediyor. Uzmanı uyarılarını açıkladı

Sürekli ekrana bakmak çocuklarda çeşitli göz problemlerine yol açıyor. Bunlar arasında kronik göz yorgunluğu, dikkat dağınıklığı, bulanık görme, miyopi ve astigmatizma gibi kırma kusurları, kuru göz ve göz alerjisi sayılabilir. Bu problemler çocukların görme kalitesini ve gelişimlerini etkiliyor.

Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Emine Şeker Ün, ebeveynleri bu konuda bilinçli olmaya davet ediyor. Dr. Ün, çocukların uzun süre dijital ekranlara bakmalarının gözlerde kırma kusurları, yorgunluk, az göz kırpma, gözde batma, yanma, kızarıklık, kuruluk hissi, odaklanma zorluğu, ışığa karşı duyarlılık ve baş ağrısı gibi şikayetlere neden olabileceğini söylüyor.

Dr. Emine Şeker Ün, çocuklarda dijital ekranlara fazla maruz kalmanın göz sağlığı ve gelişim üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söylüyor. Dijital ekranlar, gizli kayma, göz kuruluğu, alerjik göz hastalıkları ve göz bozuklukları gibi sorunlara yol açabiliyor.

Dr. Ün, ailelerin çocuklarını dijital ekranlardan uzak tutarak daha çok fiziksel aktivitelere yönlendirmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle okul öncesi dönemde, çocukların günde en fazla 1 saat dijital ekranlara bakmasına izin verilmeli ve bu süre yarım saatlik aralarla bölünmeli. Bu şekilde çocukların hem göz sağlığı hem de duygusal ve fiziksel gelişimi desteklenebilir.

Dr. Ün, ailelerin çocuklarıyla daha fazla oyun oynaması, resim yapması, spor yapması gibi kaliteli zaman geçirmesi gerektiğini vurguluyor. Bu sayede çocukların dijital ekranlara olan bağımlılığından kurtulabileceğini ve daha sağlıklı ve mutlu olabileceğini ifade ediyor.

