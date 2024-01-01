Dijital Türk lirasında sona yaklaşıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca yürütülen Dijital Türk Lirası Projesinde birinci faz değerlendirme raporu yayımlandı. Raporda, dijital Türk lirasında temel alınan hedefler bir bir sıralandı. Raporda, temel hedefler, çalışmalar ve elde edilen bulgular açıklandı.

Rapora göre Dijital Türk Lirası, finansal kapsayıcılık oranının artırılması, ödemeler kesintisiz ve süreklilik sağlanması heefleniyor. Çalışmalarda, dijital Türk Lirasının, dijital kimlik sistemi, dijital para sistemi cüzdan uygluması gibi temel katmanların birleştirilmesi hedefler ön plana çıkıyor.

Dijital Türk Lirasıyla mevcut ödeme sistemiyle rekabet etmeden, taleple sunulan ödemelerin altyapısı alternatif hizmetler konumlandırılacak.

Raporun sonuç bölümde, Dijital Türk Lirası sisteminde gizlilik ön planda olacak. Finansal süreçlere zarar verilmeden, teknolojik yenilikler kullanıcılara sunulacak. Dijital parayı 18 yaş altındakiler de tercih etme imkanı sunulacak.