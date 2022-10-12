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Uzmanlar uyarıyor... Bu şuruplar ölümlere neden oluyor

DSÖ, Afrika’da çocuk ölümlerine neden olan Hindistan'da üretilen öksürük şurupları için küresel çapta alarm verdi. İstanbul Eczacılar Odası’ndan yetkililer Hindistan’da üretilen ürünlerin Türkiye’deki eczanelerde satılmadığı belirtirken internette satılan ve glikol ihtiva eden şurup türleri ile propolis vb. ürünlerdeki tehlikelere dikkat çekti.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 13:05
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Dikkat. Bu şuruplar ölümlere neden oluyor

Uzmanlar uyarıyor... Bu şuruplar ölümlere neden oluyor
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Hindistan’da üretilen ve içeriğinde etilen glikol ile dietilen glikol ihtiva eden 4 farklı öksürük şurubunun 66 çocuğun ölümüne neden olması korkuya neden olurken, tartışmaları da beraberinde getirdi. Dünya Sağlık Örgütü, Afrika ülkesi Gambiya’da çocuk ölümlerine yol açtığı tespit edilen şuruplar için küresel alarm ilan ederken, söz konusu ürünlerin Hindistan’daki Maiden Pharmaceuticals tarafından üretildiği duyuruldu.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; DSÖ’nün küresel alarm ilan etmesine neden olan ürünlerin Promethazine ağız solüsyonu, bebeklere yönelik öksürük şurupları Kofexmalin, Makoff ile soğuk algınlığı şurubu diye pazarlanan Magrip N olduğu bildirildi. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Türkiye’deki öksürük şuruplarına çevrildi.

İstanbul Eczacılar Odası’ndan yetkililer, Hindistan’da üretilen ürünlerin Türkiye’deki eczanelerde satılmadığını belirten uzmanlar ise internette satılan ve glikol ihtiva eden şurup türleri ile propolis vb. ürünlerdeki tehlikelere dikkat çekti.

Prof. Dr. Elif Dağlı şu ifadeleri kullandı: 

“Öksürük şurubunun mantık itibarıyla doğru bir tedavi yöntemi değildir çünkü öksürük bir hastalık değildir. Öksürüğe neden olan hastalığın teşhis edilmesi, ona göre tedavi verilmesi gerekir.”

Prof. Dr. Dündar Okan Yıllar, “Yüksek miktarda glikol alınması, karın ağrısı, baş ağrısı, ishal, kusma, böbrekte hasar gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Günümüzde öksürük şuruplarının çok da işe yaradığını düşünmüyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Erdem Yeşilada da, glikol maddesinin bazı şurup ve propolis ürünlerinde çözelti olarak kullanıldığını, söz konusu maddenin doz aşımı olması durumunda çocuklar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekerek, “Glikol, belli dozun üzerine çıkıldığında çocukların karaciğer ve böbrek fonksiyonlarına ciddi zarar verebilir” ifadelerini kullandı.
 

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