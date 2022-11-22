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Dünya Sağlık Örgütü milyonlarca hayatın büyük tehlikeye olduğunu açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın Ukrayna'daki enerji tesislerine yönelik yıkıcı saldırıları ve yaklaşan kış ayları nedeniyle Ukrayna'daki milyonlarca kişinin yaşamının tehdit altında olduğu konusunda uyarması korkuttu.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 09:15
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Dünya Sağlık Örgütü: Ukrayna'da bu kış milyonlarca hayat tehdit altında

Dünya Sağlık Örgütü milyonlarca hayatın büyük tehlikeye olduğunu açıkladı
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İHA’nın haberine göre; Dünya Sağlık Örgütü, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'daki enerji altyapısının hasar gördüğünü veya tamamen yok edildiğini belirterek, bu durumun yaklaşan kış aylarında Ukrayna halkının hayatlarını tehdit edeceği konusunda uyardı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen basın toplantısında konuşan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, “Bu kış Ukrayna'da milyonlarca insan için hayati tehlike oluşturacak” ifadelerini kullandı.

“2-3 MİLYONDAN DAHA FAZLA İNSANIN SICAKLIK VE GÜVENLİK ARAYIŞIYLA EVLERİNİ TERK ETMESİNİ BEKLİYORUZ”

Ukrayna'da 3 milyon kadar insanın sıcaklık ve güvenlik arayışıyla evlerinden ayrılabileceğini belirten Kluge, bu durumun Covid-19 da dahil olmak üzere hastalıklara yol açacağı konusunda uyardı. Kluge, "2-3 milyondan daha fazla insanın sıcaklık ve güvenlik arayışıyla evlerini terk etmesini bekliyoruz. Ukraynalılar Covid-19, zatürree, grip gibi solunum yolu enfeksiyonları ve yetersiz aşılanmış nüfusta ciddi difteri ve kızamık riski dahil olmak üzere sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalacaklar" dedi.

Şu anda Ukrayna'da yaklaşık 10 milyon kişinin elektriksiz olduğunu söyleyen Kluge, Rusya'nın geçtiğimiz şubat ayında Ukrayna'yı işgale başlamasından bu yana Dünya Sağlık Örgütü'nün Ukrayna'nın sağlık tesislerine yönelik 700'den fazla saldırı kaydettiği bilgisini de paylaştı.

“UKRAYNA'NIN SAĞLIK SİSTEMİ ŞİMDİYE KADARKİ EN KARANLIK GÜNLERİYLE KARŞI KARŞIYA”

Kluge, “Ukrayna'nın sağlık sistemi şimdiye kadarki en karanlık günleriyle karşı karşıya. Saldırılar nedeniyle yüzlerce hastane ve sağlık tesisi artık tam olarak faaliyette değil. Tesisler temel ihtiyaçları karşılamak için yakıt, su ve elektrikten yoksun. Kısaca Ukrayna'da bu kış hayatta kalmakla ilgili olacak" ifadelerini kullanarak, bu krizin önüne geçilmesi için en iyi çözümün çatışmanın sona ermesi olduğunu belirtti.

Ukrayna'daki doğumhanelerin kuvözlere, kan bankalarının buzdolaplarına ve yoğun bakım yataklarının solunum cihazlarına ihtiyacı olduğunu söyleyen Kluge, bunlarının hepsinin elektriğe ihtiyaç duyduğunu belirtti. Donetsk'te 17 bin HIV hastasının hayatta kalmalarına yardımcı olan kritik antiretroviral ilaçların tükeneceğine dikkat çeken Kluge, Donetsk'in Rus kontrolü altında olan bölgelerinde acilen bir insani sağlık koridoru oluşturulması çağrısında bulundu.

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