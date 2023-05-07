Dikkat edilmesi gereken 3 yiyecek

Editör: Özlem Kıral

Yanlış Pişirilmiş Dana Eti

Düşük sıcaklıklarda pişirilen dana eti, gastrointestinal sistemimize ulaşabilen, büyüyüp çoğalabilen, toksin üretebilen, ishal, kusma, ateş gibi semptomlara yol açabilen Salmonella veya E. Coli gibi patojenik mikroorganizmaların hayatta kalmasına izin verebilir. Bu sebeple ciddi hastalık ve hatta ölüm ile sonuçlanabilen süreç yaşanabilir. Ancak et 70 derece ve üzerinde pişirilirse patojen mikroorganizmalar yok olur ve risk ortadan kalkar.

Domates Konservesi

Konservenin içinde, üreme sorunlarından kalp hastalığına, diyabet ve obeziteye kadar çeşitli hastalıklarla bağlantılı olan sentetik bir östrojen olan bisfenol-A (BPA) bulunur . Ne yazık ki, domatesin asitliği, BPA'nın gıdaya sızmasına neden olur ve araştırmalar, çoğu insanda sperm üretimini etkileyen ve hayvan yumurtalarında kromozomal hasara neden olabilen yüksek seviyelerin tespit edildiğini göstermektedir. Bu nedenle domatesleri cam kaplarda veya kağıt ambalajlarda tercih edin, böylece üreme sağlığınız korunur.

Çiğ İstiridye