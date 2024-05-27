Dilan Polat en az 3 ay akıl hastanesinde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dilan Polat en az 3 ay akıl hastanesinde

Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılacak.

'Kara para aklama' soruşturmasında tutuklu Dilan Polat'ın, Adli Tıp Kurulu raporu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı. Raporda, Polat'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Adli Psikiyatri Servisi’ne yatırılması gerektiği belirtildi.

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Bu kararın infaz tehiri olmadığı Polat'ın tedavi sonrası cezaevine tekrar gönderileceği öğrenildi. En az 3 ay tedavi göreceği iddia edilen Polat’ın, istemese de savcılık kararıyla hastaneye yatırılacağı belirtildi.

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5 Kasım 2023’te "kara para aklama" ve "vergi kaçakçılığı" suçlamasıyla eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanan Dilan Polat'ın cezaevinde intihar edeceğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Polat'ın eşiyle yaptığı telefon görüşmesinde "İntihar edeceğim Engin" dediği ve bunun üzerine cezaevi yönetiminin önlem aldığı öne sürülmüştü.

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İddialar sonrası Polat çiftinin avukatı Osman Eryiğit, Dilan Polat’ın intihar edeceğine dair yapılan manipülasyonlara itibar edilmemesi yönünde açıklama yapmıştı.

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