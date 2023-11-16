Dilan Polat’ın çektiği bu fotoğraftaki herkes zengin oldu. Fenomenler sofrası

Dilan Polat ve Engin Polar çiftçi kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı. Toplamda 14 şüpheli, 5 Kasım günü suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, vergi usul kanununa muhalefet, mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme gibi suçlardan tutuklanandı.

Çiftin 2019 yılında fenomenlerle çektirdiği fotoğraf ise sosyal medyada gündem oldu. Karedeki herkesin fenomen ve zengin olması dikkat çekti.

Karede yer alan fenomenlerin neredeyse hepsi güzellik merkezi açarak lüks bir hayata kavuştu.

FENOMENLER SOFRASINDA KİMLER VAR?

Dilan- Engin Polat çiftinin yanı sıra, Merve Nur Akyüz, İleyda Topal, Tolunay Topal, Kenan Öztürk, Eylül Öztürk, Nez Demir, Yasemin Yiğit ve eşi Murat Yiğit de bulunuyor.

Fenomenlerin hepsi belirle zamanlarda Dilan Polat’ta şube alarak çeşitli illerde güzellik merkezi açtı. Masadaki fenomenlerin Dubai ve Gürcistan’a giderek kısa süre içerisinde zengin olduğu iddia edildi.

DİLAN POLAT’TAN ŞUBE ALDILAR

Karede yer alan Merve Nur Akyüz ve Yavuz Selim Korkut çifti Dilan Polat’a ait, Karabük, Sakarya ve İstanbul’da Pendik şubesini işletiyor. Yasemin Yiğit ve eşi Murat Yiğit ise Dilan Polat’ın Bakırköy ve Kocaeli Gebze’deki şubelerini franchise yöntemiyle aldı. Eylül Öztürk ve Nez Demir ise kendi güzellik merkezlerini açtı.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

TUTUKLANDILAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, 1 hafta önce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“AYLIK GELİRİMİZ 30 BİN”

İlk iki duruşmaya katılmayan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında mahkeme zorla getirme kararı çıkardı. 2020 yılının kasım ayında hakim karşısına çıkan Dilan Polat, kimlik tespitinde güzellik merkezi işlettiğini ve aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu söyledi.

Sıla Doğu ise güzellik merkezinde çalıştığını ve aylık gelirinin kardeşi gibi 30 bin lira olduğunu belirtti. Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.