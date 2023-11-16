Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezaevleri de ayrıldı. Hangi cezaevine götürüldükleri belli oldu

Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Polat ailesinin bir çok üyesinin de aralarında bulunduğu toplamda 14 şüpheli, 5 Kasım günü “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “vergi usul kanununa muhalefet”, “mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek”, “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme” gibi suçlardan tutuklanarak İstanbul Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti.

ENGİN POLAT VE BABASI ÇORLU CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tutuklandıktan 11 gün sonra erkek şüpheliler;

Engin Polat ile babası Sezgin Polat Çorlu Cezaevi’ne,

Engin Polat’ın erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ile Avukat ve Mali Müşavir Ahmet Gün’ün akrabası Zekayi Tepe Kocaeli Cezaevi’ne sevk edildi.

ERKEK VE KADIN TUTUKLULARIN CEZAEVİ AYRILDI

Engin Polat’ın kardeşi Can Polat, amcası Halit Polat ve dayısı Metin Yılmaz ise Dilan Polat’ın erkek kardeşi Can Doğu ile birlikte Tekirdağ Cezaevi’ne sevk edildi. Erkek tutukluların sevk edilmesiyle beraber Marmara Cezaevi’nde Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu gibi kadın tutuklular kaldı.

ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANDI

Dilan Polat ile eşi Engin Polat ve yakınları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat çifti ve yakınlarına ait 27 şirket için kayyum atanmasını talep etmişti. Talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, 27 şirkete kayyum atanmasına karar vermişti.

Karar, 14 Kasım 2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlandı.

Buna göre Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik Ticaret Limited Şirketi, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik Ticaret Limited Şirketi, Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Dilan Mücevherat Uluslararası Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi, Rise And Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi'ne kayyum atandı.

POLATLAR İÇİN TOPLAM 14 KİŞİ TUTUKLANDI

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialar bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi”, “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet”, “7258 Sayılı Kanun'a muhalefet” suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmada, Dilan ve Engin Polat ile yakınlarının tüm mal varlıklarına 12 Ekim'de el konulmasına karar verilmişti. Soruşturma kapsamında, Sulh Ceza Hakimliği’nce aralarında Dilan-Engin Polat'ın da bulunduğu 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SERBEST BIRAKILMAK İÇİN İTİRAZLARI KABUL EDİLMEDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Şüphelilerden 14'ünün tutuklandığı soruşturma kapsamında Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutukluluğuna itiraz ederek tahliye talebinde bulundu.

Sulh Ceza Hakimliği ise itirazı reddetti.

Talebin değerlendirilmesi için dosya bir üst mahkemeye gönderildi.