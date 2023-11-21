Dilan Polat davasında yeni gelişme. Firardaki o isim yakalandı

Polat ailesi soruşturması kapsamında firari şüphelilerden biri olan Zümrüt Yerebakan, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polat ailesine ait şirketlerin mali müşaviri olarak görev yapan Yerebakan, uzun süren bir takibin ardından nihayet ele geçirildi.

Serhat Ağa
Dilan Polat davasında yeni gelişme. Firardaki o isim yakalandı

Lüks içindeki yaşantısını gözler önüne sermekten çekinmezken kendini cezaevinde bulan Dilan Polat hakkında pek çok suçlama yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı.

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24 şüpheliden yakalanan 12 kişi tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polat ailesi bu dosyada tutuklandıktan sonra cezaevi süreci ve dosyaya dair her detay gündem oldu.

Son olarak hakkında yakalama kararı olan firari mali müşavir Zümrüt Yerebakan bugün yakalandı.

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Zümrüt Yerebakan’ın gözaltına alınmasının hemen ardından adli makamlara sevk edildiği belirtildi. Yapılan sorgulamanın ardından serbest bırakılan Yerebakan’a, yurt dışına çıkış yapması yasaklandı.

Firari şüphelinin serbest bırakılmasının ardından savcılık, soruşturmanın devam ettiğini ve ilerleyen süreçte yeni gelişmelerin yaşanabileceğini açıkladı.

Zümrüt Yerebakan Kimdir ?

Zümrüt Yerebakan, Dilan Polat’ın şirket ortağı ve yakın arkadaşı olarak bilinen bir isimdir. İzmir’de 1992 yılında doğan Yerebakan, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Zümrüt Yerebakan, Dilan Polat’ın şirketlerinden birinin ortağı olarak öne çıkmaktadır. Evine yapılan aramada 10 bin doların bulunduğu ifade edilen Yerebakan’ın, sahte fatura yöntemiyle para aktarılan şirketlerden birinde ortaklık yaptığı iddia edilmektedir.

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