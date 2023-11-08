Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası

Dilan Polat’ın polis sorgusunda müşterilerin müstehcen fotoğraflarıyla ilgili söyledikleri önceki gün hepimizin malumu oldu!

Milliyet'in emniyet kaynaklarına dayandırdığı ifadesinde Dilan Polat şu ifadeleri kullanıyordu:

“Bu bizim öncesi ve sonrası grubumuzdur. İşlem öncesi ve sonrası atılırdı. Benim de orada vücudumun fotoğraflarının olması, ayrıca müşterilerimizin müstehcen görüntülerinin olması sebebiyle endişe ettim”

Haberin satır arasına sıkıştırılan bu cümle olayın kırılma noktasıydı aslında!

Müşterilerin müstehcen fotoğrafları mı?

Polat büyük ihtimal kara para suçlamalarına delil olabilecek nitelikteki bilgilerin silinmesi emrini vermişti çalışanlarına!

Ancak kendisini kurtarmak için ifade ettikleri kendi kendisine suç isnat etmekten öteye de gidemiyor!

İki türlü de skandal!

Eğer Polat, polisin görmesinden endişe duyduğunuz müşterilere ait müstehcen görüntüleri çalışanınınız “Mıstık” lakaplı Mustafa Özalp’in görmesinden endişe duymadan çalışanlarının şahsi telefonlarına ulaşmasına göz yumduysa, ayrı bir suça imza atmış durumda!

Normalde böyle operasyonlarda öncesi sonrası görüntüler müşteri izniyle alınır ancak reklam amacıyla kullanılır, alınıp da çalışanların şahsi telefonlarına atılmaz!

Vesikalık fotoğraf değil ki dükkana asasın!

Çalışanların dahil olduğu Whatsapp gruplarına ise hiç atılmaz!

Reklam amacıyla kullanamayacağınız görüntüleri neden çekilir peki?

Bu olayın doğruluğu ya da Polat tarafından uydurulduğu her iki durumda tam bir skandal!

Peki Polat’ın güzellik merkezine giden kadınlar bu konuda ne diyor?

Dilan Polat’ın Ataşehir’deki güzellik merkezine giden bir kadın, yazım sonrası bana ulaştı!

Bana söylediği kadarıyla kendilerine operasyondan önce fotoğraflarla ilgili bilgi veriliyor ancak durum şundan ibaret!

Operasyon yapılan kadınlara güzellik merkezi çalışanları operasyon öncesinde, öncesi/sonrası için fotoğraf çekileceği bilgisini veriyor!

Diyorlar ki “Aynı operasyonu yaptıracak kadınlara göstermek için çekiyoruz”!

Ancak fotoğrafların Whatsapp gruplarına atılacağı ve çalışanların şahsi telefonlarında paylaşılacağı bilgisi verilmiyor!

Bana ulaşan bir mağdur, kendi müstehcen fotoğraflarının Whatsapp gruplarında gezeceğinin söylenmesi durumunda asla böyle bir şeye izin vermeyeceğini belirtiyor ve hukuki yoldan haklarını arayacağını da aktarıyor!

Polat’ın başka bir şubesine giden başka bir mağdur ise, ne operasyon öncesinde ne de operasyon sonrasında kendisine fotoğraf çekimiyle ilgili bilgi verilmediğini aktarıyor!

Polat’ın güzellik merkezinde neler döndüğü tam olarak meçhul!

Bu fotoğraflar sadece belirli merkezlerde mi çekiliyor?

Belirli müşterilerin fotoğrafları mı çekiliyor?

Fotoğraf çekimi konusunun aydınlığa kavuşturulması elzem!

Polat bir şeylerin üstünü örtmek için mi yalan söyledi yoksa gerçekten müstehcen fotoğraflar erkek çalışanların da olduğu grupta geziyor mu?