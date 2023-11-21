Dilan Polat'ın, Türkiye Tek Yürek kampanyasında depremzedeler için 3 milyon 250 bin lira bağışladığı video yeniden gündem oldu

Birçok farklı suçtan cezaevinde olan Dilan Polat'ın, Türkiye Tek Yürek kampanyasında depremzedeler için 3 milyon 250 bin lira bağışladığı video yeniden gündem oldu