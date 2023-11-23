Dilan Polat cezaevinde de gelir kapısı buldu. İddia gündeme bomba gibi düştü

Kara para aklama suçundan hapiste olan Dilan Polat’ın kendilerine hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulundukları ve bu sayede para kazanabilecekleri iddiası geldi.

Mehmet Şahincileroğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Dilan Polat cezaevinde de gelir kapısı buldu. İddia gündeme bomba gibi düştü

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat gündemden düşmüyor.

Polatların davasını en başından beri takip eden gazeteci Emrullah Erdinç, gündeme bomba gibi düşecek bir iddiada bulundu.

Erdinç, Dilan Polat'ın cezaevindeyken de kendisine bir gelir kapısı bulduğunu anlattı.

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300 SUÇ DUYURUSU

İddiaya göre Dilan Polat ve ailesi sosyal medyada paylaşım yapan ve kendilerine göre hakaret olduğunu iddia ettikleri kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyor.

Emrullah Erdinç katıldığı 2. Sayfa yayınında şu ana kadar 300 dosyanın savcılıkta olduğunu ifade ederken "Dilan ve Engin Polat bu davalardan gelir elde edebilir. Tüm hesaplarına el konulmuş olması sebebiyle Polat ailesi buradan bir gelir elde edebilir" dedi.

“BU KEZ LEGAL PARA”

Uzlaşmada ödenen rakamın minimum 30 bin TL olduğunu da ifade eden gazeteci bu ücrete zam geleceğini de söyledi. Emrullah Erdinç, "30 bin TL, şu anki dosya için söylüyorum 300 dosyadan 9 milyon TL eder. Legal para mı? Tamamen legal para!" dedi.

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NELER OLDU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, 1 hafta önce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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