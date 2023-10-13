Dilan ve Engin Polat’ın mal varlıklarına tedbir kararı

Sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat çiftleriyle ilgili süren soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Dilan ve Engin Polat’ın mal varlıklarına tedbir kararı

Haklarındaki iddialar nedeniyle Türkiye’nin konuştuğu Dilan ve Engin Polat çifti ile birinci, ikinci derece yakınlarının hakkında mal varlıklarına tedbir konulmasına karar verildiği iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Can Uğur'un haberine göre, aynı kişilerle ilgili yurt dışına çıkış yasağı konduğu da öne sürüldü. Karar, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verildi.

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat’a ait Ataşehir'deki işyerine dün gece silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

"KARA PARA AKLAMA VE VERGİ KAÇIRMA"

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın mal varlıkları ile ilgili inceleme başlatılmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK), haklarında “Kara para aklama ve vergi kaçırma” gibi birçok iddia bulunan Dilan Polat, eşi ve akrabalarıyla ilgili bir rapor hazırlandı.

16 şirket ve 8 kişi hakkında hazırlanan raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı öne sürüldü.

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