Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a ait işyerine silahlı saldırı

Olay, Ataşehir’de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 18.30 sıralarında Engin Polat’a ait kuaföre silahlı saldırıda bulunuldu.

Kuaförün camlarına çok sayıda kurşun isabet etti. Saldırıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken işletmede maddi hasar oluştu.

Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin 2 kişi olduğu ve motosiklet ile gelerek işletmeye ateş açtığı iddia edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul’un Ataşehir ilçesine bağlı Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde iddiaya göre Engin Polat’a ait işyerinin önüne gelen motosiklette bulunan iki kişiden biri, iş yerine defalarca ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

DİLAN POLAT'IN İŞ YERİNE DE SALDIRI OLMUŞTU

Dün de Ataşehir’de Dilan Polat’a ait polikliniğe kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gece saatlerinde silahla ateş açılmıştı.

MASAK ‘HESAPLARI DONDURULSUN’ DEMİŞTİ

Dilan Polat ve eşi hakkında kara para aklama, mekan kurşunlatma gibi iddialar gündeme geldi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Dilan Polat ve eşi Engin Polat’la ilgili rapor hazırlamıştı.

Raporda, sahte ve şüpheli işlemlerin 200 milyon liradan fazla olduğuna değinilmişti. MASAK savcılığa gönderdiği raporda, Polat ve eşinin banka, kripto varlık ve elektronik para kuruluşları işlemlerinin askıya alınmasını talep etmişti.