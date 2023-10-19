Dilan Polat'ın 'altınlı fincanının' fiyatı ortaya çıktı

Kara para aklama iddiası ile MASAK tarafından tüm mal varlığına el konulan Dilan Polat’ın altın tozlu kahvesinin fiyatı ortaya çıktı. Bir fincan tam 46 bin lira.

Dilan Polat'ın 'altınlı fincanının' fiyatı ortaya çıktı

Aşırı lüks yaşamı ile her gün bir şekilde gündem olan, bir alışverişte kimi zaman 750 bin lira harcadığını söyleyen, doğum günlerinde kendisine uçak hediye alınan Dilan Polat hakkında her geçen gün yeni bir doğruluk ortaya çıkıyor.

En son bir Magazin programına katılan ve orada Türk Kahvesine altın koyup canlı yayında içen Dilan Polat, kendisi hakkında ortaya atılan iddialar sonrasında MASAK tarafından incelemeye alındı ve tüm mal varlığına el konuldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden hikayeler paylaşıp ‘Devletim her şeyi bilir, görür..” açıklamaları yaptıktan sonra göz yaşları döken Polat, daha sonra Türk kahvesi hakkında da bir açıklama yapmış ve o altının sahte olduğunu belirtmişti.

Markanın sayfasında fincanın 46 bin TL'ye satıldığı öğrenildi.

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Flaş... Flaş... Dilan Polat'ın her şeyine el konuldu
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