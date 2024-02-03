Dilber Hazar Ergüçlü’nün son haliyle ilgili sosyal medya espriyi patlattı

İnci Taneleri’ndeki Dilber dansıyla milyonları ekrana kilitleyen Hazar Ergüçlü’nün makyajsız hali ortaya çıktı.

Sosyal medyada oyuncunun makyajsız haliyle ilgili olarak “Alın size uğruna tarlaları satıp ölüp bittiğiniz Dilber’in modifiyesiz hali” yorumları yapıldı.

Ergüçlü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım” ifadelerini kullandı.

İnci Taneleri dizisi yayınlandığı ilk günden beri Hazar Ergüçlü’nün hayat verdiği Dilber karakterinin dans performanslarıyla konuşuluyor.

Kimileri Dilber’in performansını beğenirken kimileri ise dizide pavyon hayatının övüldüğünü öne sürerek diziye tepki gösteriyor.