Pınar Altuğ yıllar sonra açıkladı: Deri bir mini etek...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pınar Altuğ yıllar sonra açıkladı: Deri bir mini etek...

Armağan Çağlayan'ın sunduğu “Şimdiki Aklım Olsaydı” programına konuk olan Pınar Altuğ, bir dönem magazin programı sunduğunu ancak yapamadığını anlattı. Bunun sebebini de yıllar sonra açıkladı.

“Şimdiki Aklım Olsaydı” programına konuk olan Pınar Altuğ, Armağan Çağlayan'a mankenliğe başlama serüveninden oyunculuğa kadar geldiği süreci anlattı.

Çocuklar Duymasın'dan ayrıldığı dönemleri anlatan Altuğ, “Çocuklar Duymasın bugün ekrana dönse, hiç tartışmasız geri giderim” dedi.

Bir dönem magazin programı da sunan başarılı oyuncu, bu işi neden yapamadığını da açık açık anlattı.

“NE KADAR SAÇMA”

Pınar Altuğ, “O zaman şöyle bir şey yapıyordum; 'a bu haber çok saçma, ben bunu böyle sunmam.' Aslında magazin programı sunmaktan vazgeçmemin iki sebebi vardı; biri 'bu çok saçma' diye sürekli videolara karşı çıkmam. İkincisi de pazar günü yayınlanan bir programda, işte ben böyle atıyorum, deri bir mini etek üstüne dik yakalı bir küçük kazak altına çizme giyiyorum, öyle sunuculuk yapıyorum, bana dediler ki gece elbisesi giyeceksin. Ne kadar saçma? Yani pazar sabahı ekrana gelen insanların yatakta pijamalarıyla, ellerinde çayları kahveleri ya da kahvaltı masasında oturup seyredecekleri şeyde gece elbisesiyle ekranda olmak ne kadar saçma şey, saçmalamayın Allah aşkına' diye karşı çıktığım için magazin programı sunmaktan vazgeçtim” dedi.

Altuğ, “O zaman da anlam veremedim, şu an da anlam veremiyorum” diyerek son yıllarda da gece kıyafetiyle sunuculuk yapılmasına şaşırdığını söyledi.

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