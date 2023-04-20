Dilek İmamoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na bakışları gündem oldu

14 Mayıs'a sayılı günler kala, seçim çalışmaları hızla devam ediyor.
Kastamonu'da 'Halk Buluşması'nda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dolu yağışının altında konuşmaya başlayınca eşi Dilek İmamoğlu endişeli anlar yaşadı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Kastamonu'da 'Halk Buluşması'nda konuştu.
Konuşması sırasında başlayan dolu yağışına aldırış etmeden sahnenin önüne doğru ilerleyen Ekrem İmamoğlu'nu sahne arkasından izleyen eşi Dilek İmamoğlu endişeli anlar yaşadı.
İşte o anlar: