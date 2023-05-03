Soylu, Dilek İmamoğlu'nu hedef aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'daki mitinginde zafer işareti yapan Dilek İmamoğlu'nu hedef aldı.

Soylu, Dilek İmamoğlu'nu hedef aldı

AKP’nin İstanbul milletvekili adayı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu 'zafer işareti' yaptığı için hedef aldı.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Van Beşyol Meydanı’nda, İmamoğlu ile bir miting yaptı. Eşi Ekrem İmamoğlu ile birlikte mitinge gelenleri selamlayan Dilek İmamoğlu zafer işareti yaptı.

Bugün Şişli’de Gölova Kadınlar Derneği'nde konuşan Bakan Soylu burada zafer işareti yapan Dilek İmamoğlu’nu hedef aldı.

Soylu, açıklamasında, "Bakınız dün Van'da bir miting oldu. Bu Bay Bay Kemal Van'da bir miting yaptı. Van'da yaptığı mitinge aynı zamanda Ekrem İmamoğlu da hanımı ile beraber katıldı. HDP bayrağı salladılar, PKK'nın yaptığı zafer işaretini yaptılar" diye konuştu.

İlgili Haberler
Soylu şimdi de krem reklamını hedef aldı. Reklamı yasaklatacağını söyledi
Akşener'in paylaştığı Dilek İmamoğlu videosu sosyal medyada gündem oldu
Dilek İmamoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na bakışları gündem oldu
Dilek İmamoğlu'nun o fotoğrafına beğeni yağdı
Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Son Haberler
Canan Kaftancıoğlu: Zorunlu mitinge katılacaklar, söz sizin için de geliyoruz Siyaset
Canan Kaftancıoğlu: Zorunlu mitinge katılacaklar, söz sizin için de geliyoruz
İş yeri kiraları için zam oranı belli oldu Ekonomi
İş yeri kiraları için zam oranı belli oldu
Seçime 11 gün kala son anket sonuçları yayımlandı: Saray'a iki kötü haber birden Siyaset
Seçime 11 gün kala son anket sonuçları yayımlandı: Saray'a iki kötü haber birden
Mersin’de çiçek toprağı kazan kadın el bombası buldu Yaşam
Mersin’de çiçek toprağı kazan kadın el bombası buldu
Üsküdar'da ünlü oyuncunun afişlerine boyalı sansür Magazin
Üsküdar'da ünlü oyuncunun afişlerine boyalı sansür
Bosna Hersek'te federasyon hükümeti göreve başladı Dünya
Bosna Hersek'te federasyon hükümeti göreve başladı
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Güncel
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı