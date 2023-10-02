Dilenci 15 dakikada bin 200 lira topladı

İzmir’de yakalanan dilencinin üzerinden çıkan para zabıta ekiplerini şaşırttı. Dilencinin 15 dakikada 1200 lira para topladığı ortaya çıktı.

KAYNAK: İHA
Dilenci 15 dakikada bin 200 lira topladı

İzmir'in Konak ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden bin 200 lira nakit para çıktı. Yakalanan dilenci, paraları 15 dakika içerisinde topladığını söyleyince zabıta ekipleri şaşkına döndü.

Bugün sabah saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve yakınlarında çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, dilencilik yaparken gördükleri bir kişinin yanına gitti. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki zabıta noktasına götürülen ve adının E.G. olduğu öğrenilen bir kişi, topladığı paraları zabıtaya teslim etti.

ZABITA BİLE ŞAŞIRDI

Üzerinden bin 200 lira çıkan dilencinin, paraları 15 dakikada topladığını söylemesi üzerine paraları sayan zabıta ekipleri bile duruma şaşırdı. Dilencilik yaparken yakalanan E.G.'ye idari işlem uygulandı.

Zabıtadan yapılan açıklamada ise, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü olarak halkımızın alışveriş için yoğun olarak kullandığı Kemeraltı Çarşısı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve sorumluluk alanlarımızda dilencilere yönelik faaliyetlerimiz devam etmekte olup vatandaşımızın huzurunu bozan, duygu sömürüsü yapan kişilere karşı çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam etmektedir" sözlerine yer verildi.

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