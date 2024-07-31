Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı

Hatay’da ilginç bir olay yaşandı; bir dilencinin üzerinden çıkan para miktarı, tüm dikkatleri üzerine çekti. Üzerinde toplam 19 bin 765 TL bulunan dilenci, zabıta ekiplerinin “Bir daha dilenmek yok” uyarısına sadece “Peki” yanıtını verdi.

Dilencinin büyük miktarda parayla yakalanması, yerel halk ve zabıta ekipleri arasında şaşkınlık yarattı. Olayın ardından yapılan açıklamada, dilencinin bu parayı nasıl elde ettiği konusunda çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı. Zabıta ekipleri, dilencinin bir daha dilenmemesi için gerekli uyarıları yaptı.