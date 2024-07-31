Çinli dalış yıldızı suda kaybolunca nefesleri kesti

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Çinli dalış yıldızı suda kaybolunca nefesleri kesti

Paris’te düzenlenen 2024 Olimpiyatları’nda Çinli dalış yıldızı Quan Hongchan, özel atlayış ve dalış tekniğiyle suda adeta kaybolarak izleyenlerin nefesini kesti.

2024 Paris Olimpiyatları’nda dalış branşında yarışan Çinli sporcu Quan Hongchan, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Özel atlayış ve dalış tekniğiyle havuzda sanki kaybolurcasına suya giriş yapan Quan Hongchan, tribünlerdeki ve ekran başındaki izleyicilerin nefeslerini kesti. Sosyal medya kullanıcıları, dalgıcının tekniğini ve zarafetini övgü dolu yorumlarla paylaştı. Dalış sporunun en yetenekli isimlerinden biri olarak kabul edilen Quan Hongchan, 2021 Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya kazanarak dünya çapında tanınmıştı.

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