Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü uçurumdan yuvarlandı

Kaynak: İHA
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü uçurumdan yuvarlandı

Sinop’ta bir sürücü, aracından canlı yayın yaparken direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Sinop’ta talihsiz bir kaza meydana geldi. Aracından sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan bir sürücü, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Olay, Sinop’un kırsal bir bölgesinde gerçekleşti. Yayın sırasında direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Sinop’ta yaşanan bu üzücü olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, sürücünün yaşadığı kazayı konuşurken, trafik güvenliğinin önemine dikkat çektiler.

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