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İşte dilimlenmiş bekletilen soğanın ürküten zararı

Soğan mutfakların ve sofralarımızın baş tacı. Hemen her yemekte tüketilen soğanın dilimlenmiş ve bekletileni zehir saçıyor desek ne dersiniz?. İşte soğan ile ilgil ürküten gerçekler…

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 11:52
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Dilimlenmiş bekletilen soğan tehlikeli

İşte dilimlenmiş bekletilen soğanın ürküten zararı
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Salata ve yemeklerde sürekli kullanılan oğanın faydasının yanı sıra zararı da ortaya çıktı. Soğan dilimlenip bekletildiğinde adeta zehir saçıyor…

BEKLETİLEN DİLİMLENMİŞ SOĞAN ÇOK ZARARLI

Soğan sağlığa katkı sağlıyor ve genellikle pişmiş olarak tüketiliyor. İçeriğinde A,B,C vitaminleri barındıran soğan, bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği gibi antioksidan bakımından da oldukça zengin. Birçok hastalığa karşı kalkan görevi gören soğanı dilimlediyseniz bekletmemeniz gerekiyor. İşte nedeni:

Çünkü buzdolabında saklansa bile bakteri oluşturuyor. Yapılan araştırmalar, çiğ olarak şekilde doğranan soğanların saklama kaplarında veya buzdolabının içerisinde muhafaza edilmesi halinde bile bakteri oluşturduğunu gösterdi. Bu nedenle kesilen soğanlar mutlaka bekletilmeden tüketilmeli.

BEKLEMİŞ SOĞAN ZEHİRLEYEBİLİYOR

Eğer soğan yanlış bir şekilde tüketilirse vücudun enfeksiyon kapmasının yanında gıda zehirlenmesine bile neden oluyor. Ayrıca yarım kalmış bir soğanın ertesi gün yenmesi veya yemeklere konması da çok tehlike Böyle bir durumda zehirlenmelere yol açıyor.

Uzmanlar artan soğanları evinizin bir köşesine koyun havadaki mikropları öldürsün diye öneride bulunuyor.

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