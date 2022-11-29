﻿İşte dilimlenmiş bekletilen soğanın ürküten zararı

Salata ve yemeklerde sürekli kullanılan oğanın faydasının yanı sıra zararı da ortaya çıktı. Soğan dilimlenip bekletildiğinde adeta zehir saçıyor…

BEKLETİLEN DİLİMLENMİŞ SOĞAN ÇOK ZARARLI

Soğan sağlığa katkı sağlıyor ve genellikle pişmiş olarak tüketiliyor. İçeriğinde A,B,C vitaminleri barındıran soğan, bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği gibi antioksidan bakımından da oldukça zengin. Birçok hastalığa karşı kalkan görevi gören soğanı dilimlediyseniz bekletmemeniz gerekiyor. İşte nedeni:

Çünkü buzdolabında saklansa bile bakteri oluşturuyor. Yapılan araştırmalar, çiğ olarak şekilde doğranan soğanların saklama kaplarında veya buzdolabının içerisinde muhafaza edilmesi halinde bile bakteri oluşturduğunu gösterdi. Bu nedenle kesilen soğanlar mutlaka bekletilmeden tüketilmeli.

BEKLEMİŞ SOĞAN ZEHİRLEYEBİLİYOR



Eğer soğan yanlış bir şekilde tüketilirse vücudun enfeksiyon kapmasının yanında gıda zehirlenmesine bile neden oluyor. Ayrıca yarım kalmış bir soğanın ertesi gün yenmesi veya yemeklere konması da çok tehlike Böyle bir durumda zehirlenmelere yol açıyor.

Uzmanlar artan soğanları evinizin bir köşesine koyun havadaki mikropları öldürsün diye öneride bulunuyor.