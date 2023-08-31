Dinamo Kiev'in Beşiktaş'a teşekkür mesajı Rusları kzıdırdı

Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Beşiktaş ile karşılaşacak Dinamo Kiev'in paylaşımı Rusları kızdırdı.

Ukrayna ekibi sosyal medyadan yaptığı Bayraktar TB2 görselli paylaşımla Türkiye'ye Ukrayna'ya destekleri için teşekkür etti.

Dinamo Kiev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkçe, Ukraynaca ve İngilizce şeklinde üç farklı şekilde teşekkür mesajını iletti.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni toplarken sosyal medyadan Rus taraftarlar Dinamo Kiev'in mesajına tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ DINAMO KIEV MAÇ HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, yarın saat 21.00'da sahasında Dinamo Kiev'i ağırlayacak.

Beşiktaş Park'ta saat 21.00'de Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleyi Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.