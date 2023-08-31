Dinamo Kiev'in Beşiktaş'a teşekkür mesajı Rusları kzıdırdı

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, Beşiktaş maçı öncesinde Türkiye'ye Bayraktar TB2 görseliyle Ukrayna'ya destekleri için teşekkür etti.

Dinamo Kiev'in Beşiktaş'a teşekkür mesajı Rusları kzıdırdı

Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Beşiktaş ile karşılaşacak Dinamo Kiev'in paylaşımı Rusları kızdırdı.

Ukrayna ekibi sosyal medyadan yaptığı Bayraktar TB2 görselli paylaşımla Türkiye'ye Ukrayna'ya destekleri için teşekkür etti.

Dinamo Kiev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkçe, Ukraynaca ve İngilizce şeklinde üç farklı şekilde teşekkür mesajını iletti.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni toplarken sosyal medyadan Rus taraftarlar Dinamo Kiev'in mesajına tepki gösterdi.

whatsapp-image-2023-08-31-at-09-49-25.jpeg

BEŞİKTAŞ DINAMO KIEV MAÇ HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, yarın saat 21.00'da sahasında Dinamo Kiev'i ağırlayacak.

Beşiktaş Park'ta saat 21.00'de Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleyi Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Öne Çıkanlar
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Son Haberler
Türbülansa giren uçakta yolcular şok yaşadı. 11 kişi hastanelik oldu Dünya
Türbülansa giren uçakta yolcular şok yaşadı. 11 kişi hastanelik oldu
Salvador Dali maskeli kuyumcu baskını. Diziye özendiler rezil oldular Güncel
Salvador Dali maskeli kuyumcu baskını. Diziye özendiler rezil oldular
Galatasaray Moldeli oyuncuyu önce eledi sonra talip oldu Spor
Galatasaray Moldeli oyuncuyu önce eledi sonra talip oldu
Kayın ağacı böbrekleri çalıştırıyor Şifalı Bitkiler
Kayın ağacı böbrekleri çalıştırıyor
500 bin liraya aile arabası! Otomobil piyasası altüst olacak Ekonomi
500 bin liraya aile arabası! Otomobil piyasası altüst olacak
76 gün önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i bulma ümidi Tina'da Güncel
76 gün önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i bulma ümidi Tina'da
Küresel piyasalarda kafalar karıştı Ekonomi
Küresel piyasalarda kafalar karıştı