Dini veya siyasi dolandırıcılık!

ABD’de Jason Gerald Shenk adlı Georgia doğumlu bir kişinin, 10 yıldır “Çin’de İncil dağıtacağım” diyerek topladığı toplam 33 milyon dolardan fazla bağış parasını harcadığı ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre ABD Georgia Güney Bölgesi Savcılığından Barry Paschal, The Daily Beast haber portalına yaptığı açıklamada, Shenk'in, ABD vergi dairesine yıllık beyan mecburiyetinden kaçınmak için 2016'da ABD vatandaşlığından çıktığını söyledi.

Bu olayı ele almamın önemli bir sebebi var...

Türkiye’de din istismarı vakalarından bahsederseniz, özellikle siyasal İslamcıları eleştirdiğinizde, bazıları hemen sizi dinden uzak olmakla suçlar. Oysa eleştirilen, dinin siyasete, ticarete hatta cinsel sapıklığa alet edilmesidir. Kaldı ki dinle ilgili kurumlar, kişiler veya uygulamalar da eleştirilebilir. Bunda dini açıdan hiçbir engel yoktur...

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Türkiye’de Jason Gerald Shenk gibi çok insan var... Mesela tarikat veya cemaatlerden, holdinge dönüşmeyen yoktur. Öyleyse tarikat ve cemaat diye yola çıkanların asıl amacı, ekonomik güç sahibi olmak değil midir?

Amerika’daki din istismarcısı ile Türkiye’deki din istismarcılarının ortak bir tarafı daha var: Vatansız olmak!

Bağış olarak topladıkları paraları rahat harcayabilmek için devletin kontrolünden çıkmak isterler. ABD’de devlet, vergi konusunda hassas olduğu halde, adam 10 yıl boyunca vergi dairelerini bile aldattı.

ABD Adalet Bakanlığı’nca açıklanan iddianameye göre, Shenk, dolandırdığı hayır kurumlarına Çin'in farklı eyaletlerine kaç İncil dağıtıldığına dair sahte istatistikler içeren tamamen uydurma elektronik faturalar gönderdi.

Shenk’in, aile çiftliğine 7 milyon, 16 hayat sigortası poliçesine 4 milyon, çevrim içi spor kumar sitesine 1 milyon, mücevhere 1 milyon, bir ABD şirketinin hisselerine 850 bin, kredi kartı ödemelerine 820 bin ve Şili'deki gayrimenkullere 320 bin dolar para harcadığı tespit edilebildi.

Peki bizde din adına para toplayanların paraları nasıl harcadığını soruşturan var mı?

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Henüz yakalanamayan Shenk'in dolandırıcılık ve para aklama suçlamalarıyla tutuklanma ve iadesi için emir çıkarıldığını aktaran savcı, şüphelinin 20 yıla kadar hapis ve "önemli mali cezalar ve müsadere" ile karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Shenk, Ohio ve Kuzey Carolina'daki Hristiyan gruplardan bağış toplarken, insanların dini inançlarını kullandı değil mi?

Görüldüğü gibi bu işler bütün dünyada, bütün dinlerde böyle oluyor; Türklere has bir saflık değil... Dini inançlarına sıkı sıkıya bağlı olanlar, kolay istismar ediliyor.

Hani “hesaplarınız PKK veya FETÖ tarafından ele geçirilmiş” yalanına inanarak dolandırılan vatandaşlarımız da aslında benzer duyguların kurbanı oluyor.

Ömür boyu dürüst çalıştığını bildiğimiz ünlü insanlar da aynı tuzağa düşebiliyor. Dolandırıcılar, doğruluktan, iyi vatandaş olmaktan asla ayrılmamayı bir hayat felsefesi olarak benimsemiş kişileri, tam da bu noktadan ikna ediyorlar! İnsanlar, “Devlete, terörle mücadelede yardım ediyorum” diye parasını kendi hesabından çekip dolandırıcıların istediği hesaba yatırabiliyor.

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Dini duyguları istismar etmek, dolandırıcılıktır, bunu bazılarımız anlamıyor ki tarikat veya cemaate bağışta bulunmayı, dini bir görev zannediyor! Oysa bağışta bulunulanlar, bu paralarla lüks bir hayat yaşıyor...

Hristiyanları, “Çin’de İncil dağıtacağım” diye kandırıyorlar, Müslümanları, “Afrika’da kurban keseceğim” diye... “Çocuklara burs vereceğim, okul açacağım” diyenleri de 15 Temmuz’da bir nebze gördük!

Üstelik ABD’deki siyasi sistem de din istismarına yani dolandırıcılığa endekslidir, Türkiye’deki sistem de... Tabii millî duyguları istismar emek de aynı şekilde dolandırıcılıktır.

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Hani eski Ceza Yasası’nda dolandırıcılık suçu anlatılırken, “bir kimseyi hulus ve saffetinden istifade ederek kandırmak suretiyle” denilirdi ya, milletçe kandırılıyoruz, dolandırılıyoruz, vatanımız istila ediliyor, onu bile anlamıyoruz!

Gerçi bütün insanlık pandemi diye korkutularak dolandırıldı; milyonlarca insan yanlış tedaviyle, günde 16 hapla öldürüldü, hâlâ dolandırıcıları savunanlar var!