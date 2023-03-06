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Direğe çarpan otomobil akordiyon gibi katlandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrası adeta ikiye katlanan otomobil sürücüsü araçtan fırlayarak ağır yaralandı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 07:12
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Direğe çarpan otomobil akordiyon gibi katlandı

Direğe çarpan otomobil akordiyon gibi katlandı
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İHA'nın haberine göre, Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyü kavşağında meydana geldi. Kastamonu istikametinden Karabük'e seyir halinde olan Barış Can Sugeçti (23) idaresindeki 06 HMS 93 plakalı Tofaş marka otomobil havanın yağışlı ve yolun kaygan olması sonucu kavşağa yaklaştığı yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Aydınlatma direğini yerinden söken ve adeta ikiye katlanan otomobil sürücüsü çarpmanın şiddetiyle araçtan fırlayarak ağır yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan sürücü sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.

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