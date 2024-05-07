Direksiyon başında kalp krizi ölüm getirdi

Acı olay, öğle saatlerinde Avcılar Gümüşpala Mahallesi Seyisoğlu Sokak’ta yaşandı.

Edinilen bilgiler kapsamında, hareket halindeki 34 RD 8326 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Çelik (59) direksiyon başında fenalık geçirdi.

Park halinde olan bir araca çarpan adam, aracı sokak üzerinde durdurdu.

Ardından Çelik araçtan çıkarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sokağa itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çelik, yapılan ilk müdahaleler sonrasında ambulansla hastaneye götürüldü.

Mehmet Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.