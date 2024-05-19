Rasim Ozan Kütahyalı derbinin sonucunu açıkladı. Duyanlar kulaklarına inanamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rasim Ozan Kütahyalı derbinin sonucunu açıkladı. Duyanlar kulaklarına inanamadı
Rasim Ozan Kütahyalı'nın derbi tahmini ortalığı karıştırdı.

Trendyol Süper Lig’de bitime 2 hafta ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Bu akşam (Pazar) saat 19.00’da RAMS Park’ta oynanacak mücadele için nefesler tutuldu.

Sarı-lacivertlilerin 6 puan önünde yer alan Galatasaray derbiden 1 puan çıkarması halinde 24. Şampiyonluğunu ilan edecek.

Kritik karşılaşma için herkes bir skor tahmini yaparken en tuhafı Beyaz Futbol yorumcusu Rasim Ozan kütahyalı’dan geldi.

Kütahyalı kıran kırana geçmesi beklenen derbide Galatasaray’ın 7-0 galip geleceğini iddia etti.

Kütahyalı yaptığı tahmin için şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray’ın son vaziyetini dikkatle tetkik ettikten sonra maç tahminimi revize etme kararı aldım. Fenerbahçeli dostlarım inanmak istemese de objektif ve bilimsel açıdan bu maçın muhtemel neticesini tespit etmek istediğimizde karşımızdaki tablo net. Derbi tahminim Galatasaray 7 - 0 Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Rasim Ozan'ın bu tahmini sonrası sosyal medyadan yorum yaparken kullanıcılar birbirine girdi.

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