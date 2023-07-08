Direksiyon hakimiyetini kaybedince tabelaya çarptı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki tabelaya çarpıp durabildi. Meydana gelen kaza da 2 kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybedince tabelaya çarptı

(İHA) Kaza, Ankara-Bartın karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaycuma istikametinden Zonguldak istikametine doğru seyir halindeyken Geriş Köy yol ayrımında Y.Ö. hakimiyetindeki 67 YC 919 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Sürücü yol kenarında bulunan tabelaya çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

aw930030-01.jpg

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü ve yanında bulunan yolcuyu ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Son Haberler
Oyun konsoluna eli sıkışan çocuğun parmağı koptu Yaşam
Oyun konsoluna eli sıkışan çocuğun parmağı koptu
Kazaya karışan araçlar alev topuna döndü Yaşam
Kazaya karışan araçlar alev topuna döndü
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda emekli maaşına zam maddesi kabul edildi Güncel
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda emekli maaşına zam maddesi kabul edildi
Kontrolünü kaybettiği araçtan atladı Yaşam
Kontrolünü kaybettiği araçtan atladı
Zelenskiy ile görüşen Erdoğan'dan kritik mesajlar Siyaset
Zelenskiy ile görüşen Erdoğan'dan kritik mesajlar
Erdoğan ile Zelenskiy’den 2,5 saatlik görüşme Siyaset
Erdoğan ile Zelenskiy’den 2,5 saatlik görüşme