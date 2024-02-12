Direksiyon hakimiyetini kaybetti restorana girdi. 2 kişi yaralı

Kaynak: İHA
Direksiyon hakimiyetini kaybetti restorana girdi. 2 kişi yaralı
Üsküdar’da bir sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip bir restorana girdi. Meydana gelen kaza sonucunda 2 vatandaş yaralandı.

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde 2 vatandaşın hafif bir şekilde hayatını kaybettiği kaza saat 18.40 sıralarında Üsküdar Yeni Çamlıca Mahallesi, Üçpınarlar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, Erkan Ocaklı hakimiyetindeki 34 TK 9093 plakalı araç, seyir halindeyken şoförünün fren yerine gaza basması sonucunda, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve restorana girdi.

Oluşan kazada araçtaki iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın bildirilmesi sonucu olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Restoranda çalışan Fatih Boz isimli şahıs, "Biz arkadaşlarla çalışıyorduk. Ses geldi, ben anladım kaza olduğunu, ikimiz birlikte kaçmaya çalıştık. Diğer arkadaş ayağından yaralandı" ifadelerini kullandı.

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