Direksiyon parkurunda eğitim yaparken otomobille dereye uçtu

Küçükçekmece'de bulunan sürücü parkuruna ailesiyle birlikte gelen Huriye Yılmaz, trajik bir kaza yaşadı.

Direksiyon parkurunda eğitim yaparken otomobille dereye uçtu

Kontrolü kaybeden Yılmaz'ın otomobili, ailesiyle birlikte dereye uçtu ve 4 kişi yaralandı.

Olay, Atakent Mahallesi Menekşe Parkı'nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Huriye Yılmaz, 34 FUV 972 plakalı otomobiliyle sürücü parkuruna girerek araç sürmek istedi.

Geri manevra yaparken direksiyon kontrolünü kaybetti. Önce bir ağaca çarpan araç, ardından bariyerleri aşarak dere yatağına uçtu.

Olayın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada Huriye Yılmaz ve yanında bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildiler.

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