Oyuncu Esra Bilgiç Pakistan'ı darphaneye çevirdi

Canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Esra Bilgiç, Pakistan'ı resmen darphaneye çevirdi. Saklambaç'ın haberine göre; Pakistan'daki içecek, kozmetik, mücevher ve giyim markalarıyla el sıkışıp ülkedeki birçok özel davete de katılan Esra Bilgiç, adeta para basıyor.

MİLYON DOLARLAR KAZANIYOR

Güzel oyuncunun, 2,5 yılda Pakistan'dan kazandığı rakamın ise 10 milyon dolar olduğu söyleniyor. Esra Bilgiç, şimdi de ülkenin en büyük telekomünikasyon firmalarından birinden reklam teklifi aldı. Ünlü oyuncu, firmadan 2 milyon dolar yani yaklaşık 37,5 milyon TL alacak.

Böylece Esra Bilgiç'in Pakistan'da 2020'den beri kazandığı para 225 milyon TL'yi bulacak.