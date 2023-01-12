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Oyuncu Esra Bilgiç Pakistan'ı darphaneye çevirdi

Diriliş Ertuğrul dizisinde ‘Halime Hatun’ karakteriyle Pakistan’da yıldız olan Esra Bilgiç milyoner oldu. Son olarak bir telekomünikasyon şirketiyle 2 milyon dolarlık anlaşma yapan ünlü oyuncunun, Pakistan’dan elde ettiği reklam geliri 12 milyon dolara ulaştı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 09:34
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Diriliş Ertuğrul dizisinin 'Halime Hatun'u Esra Bilgiç Pakistan'da paraya para demiyor

Oyuncu Esra Bilgiç Pakistan'ı darphaneye çevirdi
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Canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Esra Bilgiç, Pakistan'ı resmen darphaneye çevirdi. Saklambaç'ın haberine göre; Pakistan'daki içecek, kozmetik, mücevher ve giyim markalarıyla el sıkışıp ülkedeki birçok özel davete de katılan Esra Bilgiç, adeta para basıyor.

 

MİLYON DOLARLAR KAZANIYOR

Güzel oyuncunun, 2,5 yılda Pakistan'dan kazandığı rakamın ise 10 milyon dolar olduğu söyleniyor. Esra Bilgiç, şimdi de ülkenin en büyük telekomünikasyon firmalarından birinden reklam teklifi aldı. Ünlü oyuncu, firmadan 2 milyon dolar yani yaklaşık 37,5 milyon TL alacak.

Böylece Esra Bilgiç'in Pakistan'da 2020'den beri kazandığı para 225 milyon TL'yi bulacak.

 

 

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