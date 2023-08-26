Esra Bilgiç'in mezuniyet pozu olay oldu! Yeni mesleğini duyanlar şaştı kaldı

Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Halime Hatun karakteriyle büyük çıkış yakalayan ve ünlü yapımlarda rol alan Esra Bilgiç’in bir fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü ismin mezun olduğu iddia edildi.

30 yaşındaki Esra Bilgiç Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim görüyor.

En son Atatürk dizisinde rol alan Bilgiç’in sosyal medyada gündem olan mezuniyet pozuna adeta yorum yağdı.

Ünlü ismin hayranları “Henüz mezun olmadı”, “Photoshop bu fotoğraf”, “Bence bir diziye başlıyor dizi için yapılmış montaj” yorumlarında bulundu.

Esra Bilgiç'in rol aldığı yapımlar arasında Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar da bulunuyor.