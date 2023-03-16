Esra Bilgiç'in partneri belli oldu

Esra Bilgiç son olarak Aras Bulut İynemli’li “Atatürk” dizisinde kamera karşısına geçmişti. Yılmaz Erdoğan’ın “Organize İşler” dizisi için el sıkışan güzel oyuncu proje hayata geçene kadar gelen iş teklifleri arasından seçimini yaptı ve yine O3 Medya’yla el sıkıştı. Bilgiç’in partneri de belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; “Aşk Sanatı” adlı sinema filminde Bilgiç’e başrolde yakışıklı ve beyefendi jönlerimizden Birkan Sokullu eşlik edecek.

Romantik öğeleri ön planda olan filmin senaristi Pelin Karamehmetoğlu… Çekimleri haziran sonunda başlayacak olan filmi şu günlerde “Adım Farah”ı çeken Recai Karagöz yönetecek.