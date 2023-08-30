Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı Esra Bilgiç hayranlarını mest etti. Dekoltesi gündem oldu

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek büyük çıkış yakalayan Esra Bilgiç paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Güzel oyuncu son olarak bir çekimden pozlarını paylaşarak hayranlarını mest etti.

Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultan'ı Esra Bilgiç hayranlarını mest etti. Dekoltesi gündem oldu

Editör: Osmancan EROK

Kanunsuz Topraklar, Ramo gibi dizilerde başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor.

t25-ramonun-sibeli-esra-bilgi-645.webp

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakteriyle yıldızı paylayan güzel oyuncu Esra Bilgiç, son yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

ekran-goruntusu-2023-08-30-102143.png

"Cesurum ama fazla risk almayı sevmem. Bir sonraki adımımı hep ölçer tartarım" diyen Esra Bilgiç, yarı şeffaf sırt dekoltesi elbisesiyle hayranlarını mest etti.

640xauto.webp

Özellikle Asya ülkelerinden büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncuya beğeni yağdı.

640xauto-1.webp

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Son Haberler
19 yaşındaki 2 arkadaş aynı anda öldü Güncel
19 yaşındaki 2 arkadaş aynı anda öldü
Özge Gürel Venedik yolcusu Magazin
Özge Gürel Venedik yolcusu
Alpay tribüne çıkarak taraftarla kavga etti Spor
Alpay tribüne çıkarak taraftarla kavga etti
Hudutsuz Sevda dizisinden ilk fragman geldi Magazin
Hudutsuz Sevda dizisinden ilk fragman geldi
Uçakta namaz tartışmasının nereden başladığı ortaya çıktı. O pilot işten nasıl kovuldu Güncel
Uçakta namaz tartışmasının nereden başladığı ortaya çıktı. O pilot işten nasıl kovuldu
Rosneft yılın ilk yarısında 652 milyar ruble net kar elde etti Ekonomi
Rosneft yılın ilk yarısında 652 milyar ruble net kar elde etti
Galatasaray Molde maçında isyan ettiren görüntü. Norveç'te tepki büyüyor Spor
Galatasaray Molde maçında isyan ettiren görüntü. Norveç'te tepki büyüyor