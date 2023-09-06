Esra Bilgiç Venedik’e ayak bastı

Bu yıl 80.'si düzenlenen Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında yürüyecek olan Esra Bilgiç, Venedik'in Lido adasına gitti.

Esra Bilgiç Venedik’e ayak bastı

“Atatürk” filminin tanıtımında güzelliği ve sesiyle büyüleyen Esra Bilgiç, 80.’si düzenlenen Venedik Film Festivali‘nde kırmızı halıda yürümek için İtalya’nın Venedik Lido Adasındaki Hotel Excelsior‘a iniş yaparken kameralara takıldı.

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Güzel oyuncu 3 Kasım 2023 ve 5 Ocak 2024 tarihlerinde 1. ve 2. Film olarak Türkiye’de ve dünyada eş zamanlı tüm sinemalarda vizyona girecek olan; Lanistar Medya‘nın yapımcılığını üstlendiği “Atatürk” filminde ‘Madame Corinne’e hayat verdikten sonra Netflix’te yayınlanacak olan “Aşk Sanatı"nda da başrolü üstlendi. Esra Bilgiç setlerinin bitmesinin ardından, ayağının tozuyla Venedik’te kırmızı halıda dünya basının karşısında çıkacak.

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Esra Bilgiç festivalde “Boucheron” markası ile yürüyecek. Yetenekli ve güzel oyuncu tüm zarafeti ile kırmızı halıda Türk kadının zerafetini ve başarısını bir kez daha gösterecek.

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