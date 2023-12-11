Diş ağrılarını böyle dindiriyor. Dikkat çeken ot ortaya çıktı

İnsanların korkulu rüyası olan diş ağrılarını dindiren beşparmak otu dikkat çekti.

Erkavim Yıldırım KAYNAK: Haber Merkezi
Diş ağrılarını böyle dindiriyor. Dikkat çeken ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan diş ağrılarını dindiren beşparmak otu dikkatlerden kaçmadı.

BEŞPARMAK OTU NEDİR?

Gülgillerden; yol kenarında ve çayırlarda yetişen 40-70 santimetre boyunda yabani bir bitkidir.
Yaprakları beşparmak şeklindedir. Rozete benzer. Gümüşi renktedir. Uzun saplı çiçekleri, yaprakların arasından çıkar.

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BEŞPARMAK OTUNUN FAYDALARI

-Diş ağrısı çekenler, kökü çiğneyerek ağrılarını hafifletebilirler.

-Diş etlerini güçlendirir.

-Çiçeklerini kaynatarak elde ettiğiniz sıvıyla yüzünüzü yıkarsanız, cilt lekelerinden kurtulabilir, cildinizi nemlendirebilir ve daha canlı bir görünüm kazanabilirsiniz.

-Bir litre suya 25 gr kök atıp çay demler gibi kaynatırsanız ve günde birkaç fincan tüketirseniz, ishal sorununu çözebilirsiniz.

-25 gr kökü bir litre suda çay gibi demleyip bir fincan içmek, mide asidini dengeler ve ağız içi yaralarını iyileştirir.

-Vücudunuza enerji verir.

-Boğaz ve bademcik iltihabı olanlar, bol suyla seyreltip gargara yapabilirler. Bu şekilde boğazlarını rahatlatabilirler.

BEŞPARMAK OTU NASIL KULLANILIR?

50 gram bitkiyi 4 bardak suya ekleyip 10 dakika kaynatın. Sonra suyu soğutup süzün.

Her gün yemeklerden önce bir çay bardağı için.

Aynı suyu gargara yapmak için de kullanabilirsiniz.

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