Diş çürükleri nasıl önlenir

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Filiz Kıral
Diş çürükleri nasıl önlenir
Ağız ve diş sağlığı deyince ilk akla gelen diş çürükleri olur. Peki, en basit şekilde diş çürüklerini nasıl anlayabiliriz? İşte yanıtı

Çürük dişler yaşam kalitesi düşürür gün içinde huzursuz olmamıza neden olur. Ağrıları da cabası...

Diş hekimleri diş çürüklerini önlemek için yapmanız gerekenleri anlattı. İşte en basıt diş çürüklerini önleme yolları.

Öncelikle dişlerimizi kesinlikle yemeklerden sonra fırçalamalıyız. Evde yapabileceğimiz birkaç basit adımla da diş çürüklerimizin önünü kesebiliriz. Diş temizliğimizi yapmazsak diş mineleri zarar görür ve dişlerimiz çürümeye başlar.

DİŞ ÇÜRÜKLERİNİ NASIL ÖNLENİR.

YEMEK YEME ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRİN

The British Medical Journal'da bir araştırma yayımlandı. Diyet değişikliği yapılarak diş çürümesinin önüne geçmek mümkün. Şeker dişlerin baş düşmanı. Bu nedenle şeker zengini besinlerden uzak durmak gerekiyor.

Bu nedenle şekerden uzak durulmalı.

DİŞ FIRÇASI NE ZAMAN DEĞİŞTİRİLMELİ

Daima küçük veya orta boy bir fırça seçmeli.
Kıllarının azı dişlerinizin çatlaklarına değecek olanlardan seçin.
Mikroorganizmaları ve bakterileri barındırabilecekleri için diş kılıfı kullanmayın.
Fırçanızı suyla durulayın ve kurumasını sağlayın.
Diş fırçanızı tuvalette açık halde bırakmayın. Çünkü dışkı bakterileri fırçanıza bulaşabiliyor.
Düzenli periyotlarla fırçanızı değiştirin.

TAKVİYE VİTAMİNLER

Jöle gibi tatlı ve yapışkan yiyecekler yemek dişlere zarar verir.
Şeker yenildiğinden sonraki 20 dakika çok önemlidir. Mutlaka dişlerin fırçalanması gerekir.
Tam tahıllı yiyecekler yemekte fayda var.
Tahıllarda yeterince B vitamini vardır. İçeriğinde bulunan kalsiyum dişlerinizi güçlendirecektir.
Yemeklerde D vitamini yüksek besinler tüketilmelidir. Deniz ürünleri dişlerinize iyi gelecektir.

Gazlı içeceklerden uzak durun
Şekersiz sakız çiğneyin
Hindistan cevizi yağı kullanın

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