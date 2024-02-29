Çürük dişe dikkat! Alzaymır ve Parkinson yapıyor

Kaynak: Türkiye gazetesi
Çürük dişe dikkat! Alzaymır ve Parkinson yapıyor
Prof. Dr. Alpdoğan, çürük dişleri Alzaymır ve Parkinson yaptığı açıklayarak uyarılarda bulundu.

Türkiye gazetesinden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre; Türk bilim insanı Prof. Dr. Alpdoğan Kantarcı, ABD'de Harvard Üniversitesi Forsyth Dental Enstitüsünde diş eti hastalıkları üzerine araştırmalar yapıyor.

Kantarcı, periodontal hastalıkların (Diş eti ve dişleri destekleyen dokuların iltihaplanması) beyin hücrelerini hasara uğratarak alzaymır ve parkinson hastalıklarına yol açtığını belirtiyor.

Periodontal hastalıklar dünyada en sık görülen altı hastalıktan biridir. ABD'de yetişkin nüfusun yarısından fazlası bu hastalığın bir çeşidine sahiptir. Kantarcı, son zamanlarda yapılan çalışmaların periodontal hastalıklar ile alzaymır ve parkinson arasında bir bağlantı olduğunu gösterdiğini söylüyor.

Kantarcı, diş eti hastalıkları ile ilgili çalışmalarını İstanbul Atlas Üniversitesindeki akademisyen ve öğrencilerle paylaştı.

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ALZHEİMER NEDİR?

Alzheimer, beyin hücrelerinin ölümüne sebep olan ilerleyici bir sinir sistemi hastalığıdır. Bu hastalık, düşünme, hafıza ve davranış becerilerinde bozulmaya neden olur. Hastalığın belirtileri yaş ilerledikçe yavaşça belirginleşir.

PARKİNSON HASTALIĞI NEDİR?

Parkinson hastalığı, beyinde dopamin üreten hücrelerin işlevini yitirmesiyle ortaya çıkan bir sinir sistemi hastalığıdır. Dopamin, beyin hücrelerinin iletişimini sağlayan bir maddedir

Dopamin eksikliği, hareketlerin kontrolü, uyumu ve akıcılığı üzerinde olumsuz etki yapar.

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