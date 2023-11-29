Mucize otu böyle kullanırsanız dişlerinizi pırıl pırıl yapıyor

Birçok sağlık sorununa çözüm olan ve dişlerinizi pırıl pırıl yapan eğir otu dikkat çekti.

Deniz Dallı KAYNAK: Haber Merkezi
Mucize otu böyle kullanırsanız dişlerinizi pırıl pırıl yapıyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Birçok sağlık sorununa çözüm olan ve dişlerinizi pırıl pırıl yapan eğir otu dikkatlerden kaçmadı.

Eğir otu suyu ile gargara yaparak diş etlerinde kalmış kalıntıları temizlemesiyle dikkat çekti.

ÇÜRÜK DİŞ NEDİR?

Her yaştan bireyi etkileyebilen diş çürüğü, diş minesinin ve dişlerin dış sert yüzeyinin tahrip olması olarak tanımlanır. Dişler üzerinde papışkan bir bakteri filmi olan plak oluşur. Şeker içerikli besinlerin tüketilmesi, dişlerde daha önce oluşmuş olan plaklardaki bakterilerin diş minesine saldıran asitler üretmesine neden olur.

EĞİR OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Eğir otu, genellikle kurutularak tüketilir. Kurutulan eğir otu ufalanıp toz hale getirilir. Bir su bardağının içine bir kaşık toz haline getirilmiş eğir otu eklenip bir gece boyunca bekletilir. Ertesi gün ile 5 dakikalık kaynatıldıktan sonra süzülerek tüketilir.

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