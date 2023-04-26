Diş eti iltihabı neyin habercisi?

Diş eti iltihabından nasıl kurtuluruz?

Diş eti iltihabı neyin habercisi?

Diş ağrıları, genellikle diş çürümeleri sonucu olarak çıktığı gibi, dişlerdeki kırılma ve çatlamaya bağlı olarak da oluşabilir. Sinüs iltihabı da, diş ağrılarının başka bir olası nedeni. Diş eti iltihabı, dişlerin alt kısımlarında besin parçalarından, bakteri ve mukustan oluşan yapışkan tortu birikmesi sonucu meydana gelir.

Hafif çürükler için genellikle dolgu yaptırmak yeterlidir, ancak ilerlemiş bir çürük ya da ciddi bir çatlama, kanal tedavisi gerektirebilir. Bu tip diş ağrısı tedavisi ile pulpa, yani dişin canlı dokusu, dişi kurtarmak amacıyla alınır. Ağrı kesiciler geçici süre yardımcı olabileceğinden, her türlü diş ağrısı şikayetiniz için bir diş hekimine görünmeniz gerekir.

Acıyan diş etlerine veya ağrıyan dişin etrafındaki diş etine karanfil yağı (caryophyllus) ya da mirra (lavanta yapımında kullanılan kokulu bir çeşit, sarı sakız) sürmek acıyı geçirmek için yararlı olabilir.Diş ağrısını hafifletmek için, ayak bileğinizin içe bakan kısmındaki çukura bir dakika süreyle baskı uygulayın.

DİŞ ETİ HASTALIKLARIN TEDAVİSİ

Dişler; diş eti, çene kemikleri ve dişin çene kemiğine tutunmasını sağlayan periodontal lifler tarafından destekleniyor. Bu destek dokulardan sadece diş eti iltihaplanmasına gingivitis denir. Hastalık ilerleyerek diğer dokuları da etkiler ve kemik erimesi meydana gelirse periodontitis (halk arasında piyore olarak bilinir) adını alır. Yani diş eti hastalıkları ikiye ayrılıyor.

DİŞ ETİ HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ

Diş eti hastalıkları genellikle zor fark ediliyor. Sağlıklı bir diş eti; soluk pembe renkli, mat, yüzeyi portakal kabuğu gibi girintili çıkıntılı ve sert kıvamlıdır. Diş eti hastalığı söz konusu ise şu belirtiler ortaya çıkıyor:

Diş taşı oluşumu

Diş eti büyümesi

Diş eti çekilmesi, dişlerin uzaması

Diş eti kanaması (fırçalarken, sert bir şey yerken veya kendiliğinden)

Diş etinde renk ve yüzey özellikleri değişimi (kırmızı, parlak ve düz yüzey)

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