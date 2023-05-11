Diş eti iltihabının tedavisi nasıl olur?

Diş ağrıları, genellikle diş çürümeleri sonucu olarak çıktığı gibi, dişlerdeki kırılma ve çatlamaya bağlı olarak da oluşabilir. Peki, Diş eti iltihabının tedavisi nasıl olur?

Diş eti iltihabının tedavisi nasıl olur?

Ağrı kesiciler geçici süre yardımcı olabileceğinden, her türlü diş ağrısı şikayetiniz için bir diş hekimine görünmeniz gerekir. Hafif çürükler için genellikle dolgu yaptırmak yeterlidir, ancak ilerlemiş bir çürük ya da ciddi bir çatlama, kanal tedavisi gerektirebilir. Bu tip diş ağrısı tedavisi ile pulpa, yani dişin canlı dokusu, dişi kurtarmak amacıyla alınır.

Acıyan diş etlerine veya ağrıyan dişin etrafındaki diş etine karanfil yağı (caryophyllus) ya da mirra (lavanta yapımında kullanılan kokulu bir çeşit, sarı sakız) sürmek acıyı geçirmek için yararlı olabilir.
Sinüs iltihabı da, diş ağrılarının başka bir olası nedenidir.

Diş eti iltihabı, dişlerin alt kısımlarında tartar (besin parçalarından, bakteri ve mukustan oluşan yapışkan tortu) birikmesi sonucu meydana gelir.

Diş ağrısını hafifletmek için, ayak bileğinizin içe bakan kısmındaki çukura bir dakika süreyle baskı uygulayın.

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