Çocuklar çürüğe mahkum edildi: Okul çağındaki çocukların yüzde 90’ında görüldü

TÜİK’in açıkladığı temmuz ayı enflasyon oranlarına göre, en yüksek artışın gerçekleştiği alanlardan biri sağlık hizmetleri oldu. Özellikle kurun artmasıyla birlikte ağız ve diş sağlığı en çok ihmal edilen alanlardan biri.

Çocuklar çürüğe mahkum edildi: Okul çağındaki çocukların yüzde 90’ında görüldü

Aileler, sağlık hizmetlerinden tasarruf etmek zorunda kalırken bundan en çok çocuklar etkileniyor. Sağlık Bakanlığı’nın 2018’de açıkladığı verilere göre, okul çağındaki çocukların yaklaşık yüzde 90’ında diş çürüğü görüldüğü halde çocuklar gerekli ağız ve diş tedavisine ulaşamıyor.

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“AKSİNE ZAM GELİYOR”

Cumhuriyet Gazetesi’nden Eylül Aksoy’un haberine göre, değerlendirmelerde bulunan Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı Tarık İşmen, “Bugün koruyamadığınız diş ileride daha büyük maliyetlere yol açıyor. Bu maliyetler de ailelerin ekonomisinde çok büyük sıkıntılar yarattığı gibi çocukların dişsiz kalmasına da yol açıyor” dedi.

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Hayat pahalılığından dolayı yurttaşların diş fırçası ve macuna dahi ulaşamadığını belirten İşmen, “Biz bu materyallerde indirim ve KDV’nin sıfırlanmasını talep ederken aksine bu ürünlere daha fazla KDV oranı ve ithalat vergisi getiriliyor” diye konuştu. İşmen, yurttaşların sağlık hizmeti almaya çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarındaki randevularda ciddi anlamda bir birikme olduğuna da dikkat çekti. İşmen, “Bu birikmeden dolayı çocuklar basit çürüklerini bile tedavi ettiremez duruma geliyor. Devlet, ağız diş sağlığı merkezlerinde koruyucu hekimliğe yönelik işlemler başlatmalı. Burada implant, protez yapacağına koruyucu hekimliğe yönelik adımlar atmalı” dedi.

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"UCUZ BESİNLER ÇÜRÜĞÜ ARTIRIYOR"

Çoğu çocuğun ucuz besinlerle günlerini geçirdiğini kaydeden İşmen, beslenme türünün de diş sağlığına büyük etkisi olduğunu ifade etti. İşmen “Birçok çocuk en ucuz dediğimiz nişasta bazlı besinleri tüketiyor. Protein alımı azalıyor, bu nedenle çocuklardaki çürük oranı da artıyor. Ülkenin yoksullaşması ve geniş kesimin asgari ücretle geçinmeye çalışması çocukların ağız bakımı konusunda geri kalmasına yol açıyor” ifadelerini kullandı.

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