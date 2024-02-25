Dış haberler uzmanı Rusya - Ukrayna savaşının kaderini açıkladı. NATO'nun yeni Ukrayna planı ortaya çıktı

Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk, 3 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı’nda son durumu ve buna bağlı olarak uluslararası ilişkilerin nasıl seyrettiğini açıkladı.

AVRUPA’NIN KORKUSU SIRA BİZE DE Mİ GELECEK?

Her geçen gün dünya gündeminde üst sıralara yükselen savaşta, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kazandığı bir dizi başarı, olası bir NATO müdahalesine sebep olur mu sorusunu akıllara getirdiğini söyleyen Zentürk, ABD ile Avrupa’nın Ukrayna konusunda kaygılarının aynı ölçüde olmadığını ve Avrupa’ya göre Rusya’nın kazanması halinde Rusya’nın durmayarak komu Baltık ülkelere ve Polonya’ya karşı da saldırıya geçeceği kaygısını yaşadığını belirtti.

RUSYA NABIZ YOKLUYOR

Dünyanın en büyük güçleri olan G7’nin Rusya’nın yenildiği bir final görmek istediğini, durum böyle olunca Rusya sahada başarı kazansa da Rusya’nın ne kadar ileri gidebileceğini birçok küresel ve bölgesel gücün merak ettiğini, bu belirsizliğin büyük bir sorun olduğunu söyleyen Zentürk, buna karşılık da güçlü orduya sahip olan ve Rus tehdidinden korkan ülkeler doğrudan Ukrayna’da savaşın içine girmeye çalışabileceğinden bahsetti.

NATO RUS TEHDİDİNE KARŞI İPLERİ SIKLAŞTIRIYOR

NATO Genel Sekreteri’nin son açıklamasına göre, artan Rus tehdidi ve ilerleyiş NATO’nun Ukrayna savaşının içine çekilmesini zorunlu kıldığını ve Ukrayna’ya askeri yardımın öneminin bir kez daha görüldüğünü aktaran Ardan Zentürk, NATO’nun bu mesajda ABD’ye gönderme yaptığını ifade etti. Bunun yanında Avrupa’nın birçok ülkesinin bireysel olarak Rusya’ya karşı tedbirler almaya başladığının ve Ukrayna’ya yardımın daha da arttırılmasının da gündemde olduğunu ve Ukrayna’ya hibe edilen F16’ların ve savaş pilotlarının eğitiminin üzerinde durduklarına dikkat çekti. Zentürk ayrıca NATO Genel Sekreteri Stolenberg’in mesajının bu bakımdan önem teşkil ettiğini ve Rusya’nın NATO’dan gelen bu mesajın uzlaşmacı olmadığının farkında olduğunu da ifade etti.

ZAHAROVA: NATO DOĞRUDAN SAVAŞ İLAN ETMİŞ GİBİ ALGILANACAK

Rusya Dışişleri Bakalnlığı Sözcüsü Maria Zaharova’nın açıklamasında NATO’nun Kiev’e silah desteğini koordine etmesinin doğrudan bir savaşa girme olarak tanımlandığını ve yardımların Ukrayna-NATO Ortaklık Konseyi’nde kararlaştırıldığını savunduğunu söyleyen Zentürk, ABD ile Avrupa Birliği’nin sağladığı anlaşmayla NATO’nun Ukrayna’ya silah yardımında sorumluluk aldığı ifadesinin de açıklamada geçtiğini söyledi.

SAVAŞTA YENİ KIRILMA NOKTASI

Bu yaşananları ve açıklamaları değerlendiren Zentürk, bunun savaştaki yeni bir kırılma noktası olduğunu ve bunun da artık NATO-Rusya ekseninde ilerlediğinin altını çizdi.