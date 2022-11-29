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Diş ölçüsü alma yönteminde yeni gelişme

Diş hekimi Batuhan Memik Işık’a göre, dijitalleşen diş sağlığı hizmetleri hasta memnuniyetinin artmasına kapı araladı. Işık, “Yeni 3D ölçü alma teknolojisi sayesinde elle yapılamayan ölçüm ve hesaplamalar artık kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor, bilgisayar üzerinde modellenen dişler en kusursuz haline getirilebiliyor” diye konuştu. İşte o gelişmenin ayrıntıları.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 15:29
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Diş ölçüsü alma yönteminde yeni yöntem

Diş ölçüsü alma yönteminde yeni gelişme
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İngilizce “Smile Design” olarak adlandırılan, ülkemizde “Hollywood Smile ya da Hollywood Gülüş Tasarımı” ismiyle de bilinen gülüş tasarımı sürecinde pek çok tekniği bir arada kullanarak hastaya doğal bir gülümseme kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Diş Hekimi Batuhan Memik Işık, estetik ve fonksiyonel diş tedavilerinde 3D teknolojisinin yarattığı avantajları şöyle açıkladı:

“Dijital yazılımlar, hastanın diş yapısı, diş etleri, dudakları ve yüzü arasında ahenk yaratan, güzel bir gülüş tasarlamayı amaçlayan diş hekimlerinin en büyük yardımcısıdır. Biz de 3D modelleme cihazlarımızı kliniğimizde kullanmaya başlayarak, geleneksel yöntemlerden kaynaklanabilecek hataları minimalize eden ‘dijital gülüş tasarımı’ tekniğini tercih ediyoruz. Dijital yaklaşımda, diğer tüm sağlık branşlarında olduğu gibi, çok daha detaylı, hatasız ve hızlı bir sürece geçiş yapıyoruz. Dolayısıyla tedavi çok daha kişiselleştirilebilmiş bir hale geliyor. Dijital gülüş tasarımında, en doğal ve estetik gülüşe ulaşabilmek için ölçümler 3D tarayıcılarla yapılıyor. Bu ölçümlerden yola çıkarak, gülüş tasarımını destekleyecek implant ve ortodonti tedavileri, protez diş uygulamaları ve diş eti tedavileri birlikte planlanıyor.”

Işık, şunların altını çizdi:

“Diş tedavilerimizden memnun kalan hem yurt içi hem yurt dışından yüzlerce kişi var. Bu başarımızın anahtarı elbette hastanın beklentisini karşılayan, memnuniyet odaklı yaklaşımımız. Öte yandan özellikle implantlarda ömür boyu kullanım garantisi veriyoruz. Bu nedenle hastalarımız implantlarını uzun yıllar kendi dişleri gibi sorunsuz bir şekilde kullanacaklarını biliyorlar. Teknolojiyi yakından takip ediyoruz ve yeni teknolojilere yatırım yapmaktan çekinmiyoruz. Çünkü hem diş hekimlerimizin daha konforlu ve donanımlı koşullarda çalışmasını istiyoruz hem de hastalarımızın tedavi sürecinde insan hatasından kaynaklanacak herhangi bir problemle karşılaşmamalarını amaçlıyoruz.”

DHA

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