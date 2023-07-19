Dışarıda yemek yemenin maliyeti bir yılda yüzde 92 arttı. Türkiye yüzyılında insanca yaşamak lüks oldu

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) her ay açıkladığı İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi’nde yer alan kalemlerden biri olan kişi başına dışarıda yenen yemeğin maliyetini hesapladı.

Haziran 2022’de 72 lira ilen bu rakam Haziran 2023’te yüzde 91,6’lık artışla 138 liraya yükseldi. Bu rakam kafe, büfe, restoran gibi kategorilerden derlenen en düşükle en yüksek fiyat arasındaki rakamların ortalamasından hesaplıyor.

Dünya gazetesinden Mehtap Halıcı'nın haberine göre; 2022 Ocak ayında 54,03 TL olan dışarıda yenen yemek fiyatı, 2023 Ocak ayında 109,4 TL’ye, 2023 Haziran ayına ise 137,33 TL’ye çıktı. Son dönemlerde gelen zamlar, özellikle turistlerin tercih ettiği A Plus mekanlarda doluluğu etkilemezken, alt gelir grubuna hitap eden mekanlarda düşüşe neden oldu.

TÜM MALİYET KALEMLERİNDE YÜZDE 100’Ü AŞAN ARTIŞ

İstanbul Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Sayit Karabağlı, başta elektrik, doğal gaz ve kiralar olmak üzere tüm girdi maliyetlerinde yüzde 100’ü aşan artışların esnafı işin içinden çıkılmaz bir hale sürüklediğini belirten Karabağlı, kırmızı et, beyaz et, bakliyat şeker, sebze fiyatlarının ikiye katlandığını söyledi.

Karabağlı, şunları söyledi:

Arz ve talep dengesinin bozulmasına neden olan zorunlu fiyat artışları lokantalara fayda yerine zarar verdi, azalan müşteri sayısı ile sıkıntı yaşamaya başladı. Sürekli dışarıda yemek yiyen mavi ve beyaz yakalılar gelirleri düzeyinde günlük harcama yapabildikleri için harcamalarını kısmaya başladı.