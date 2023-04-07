Dişbudak bitkisi bağışıklığı güçlendiriyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan dişbudak bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Dişbudak ağacının yapraklarının bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olduğu vurgulandı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NEDİR?

Bağışıklık sistemi, temel olarak hücreleri, dolayısıyla da organizmayı hastalıklardan veya diğer bazı hasarlardan koruyan bir biyolojik süreçler bütünüdür. Bağışıklık sistemi; bakteri, virüs ya da parazit gibi mikroorganizmaların yanı sıra kanser hücrelerini de normal vücut hücrelerinden ayırt ederek bunlara karşı bir savunma bariyeri oluşturur.

DİŞBUDAK BİTKİSİ NEDİR?

Zeytingillerden sert keresteli bir ağaçtır. Boyu 30 metre kadardır. Yaprakları 9-13 parçalı bir dantela görünümündedir. İlkbahar ve yaz aylarında kabuğu ve yaprakları toplanıp kurutulur.

DİŞBUDAĞI BİTKİSİNİN KULLANIM ALANLARI

Dişbudağı ağacı pek çok alanda kullanılıyor. Marangozların mobilya yapımında en çok tercih ettiği ağaç türleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda vücuda faydaları sayesinde alternatif tıp tedavisinde de sıkça kullanılıyor.