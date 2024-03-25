Dışı Tofaş içi BMW. 450 bin TL’ye satmadığı arabayı gören hayran kalıyor

Kahramanmaraşlı Ahmet Kuş, 26 yaşında, babasından kalan ve Tofaş marka olan otomobilini büyük bir titizlikle koruyor.

Otomobil meraklısı Kuş, aracını BMW parçaları kullanarak özgün bir şekilde yeniden dizayn etti.

Kuş'un bu özel tasarım otomobili, görenleri hayran bırakıyor ve birçok kişi tarafından satın almak isteniyor.

Ancak Kuş, piyasa değerinin üzerindeki tekliflere rağmen aracını satmayı reddediyor.

Kahramanmaraş'ta, babasından miras kalan Tofaş marka otomobilini modifiye etmeye karar veren Ahmet Kuş, 26 yaşında, otomobilinin iç tasarımını BMW'den ilham alarak yaptı.

Tofaş'ın dışı, BMW'nin içi olan bu otomobil, görenleri şaşırtıyor ve Kuş, aracına yapılan yüksek teklifleri reddediyor.

Kuş, otomobiline yıllardır emek verdiğini ve bu yüzden satmayı düşünmediğini belirtiyor.

"350-400 BİN LİRA HARCADIM"

Kuş, otomobilini görenlerin genellikle şaşırdığını söylüyor ve "Bu araba babamdan miras kaldı, şimdiye kadar 350-400 bin lira harcadım. Farlarımız özel tasarım, sunroofumuz var, koltuklarımız İzmir'de yenilendi. Ayrıca, ses sistemimiz var ve şu anki değeri 70-80 bin lira. İnsanlar genellikle şaşırıyorlar, bazen 'Bu nasıl bir araba?' diyorlar, ama bazen de 'Helal olsun' diyorlar" diye ekliyor.

"ŞU ANDA SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Kuş, otomobilini sürekli olarak satın almak isteyenler olduğunu söylüyor ve 450 bin TL'ye bile satmadığını belirterek, "Arabaya çok emek verdim, bu yüzden şu anda satmayı düşünmüyorum. Belki ileride Allah bilir, ama şu anda satmayı düşünmüyorum, zevk alıyorum" sözlerini kullandı.